Son Dakika Haberleri: Kadın Komutanlar Vatan Nöbetinde

Kadın Komutanlar Vatan Nöbetinde

1 saat önce

Jandarma'da görevli kadın personel, ailelerine karşı taşıdıkları sorumlulukların yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için de gece gündüz görev yapıyor.

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AYKUT KARADAĞ - Jandarma'da görevli kadın personel, ailelerine karşı taşıdıkları sorumlulukların yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için de gece gündüz görev yapıyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Hatice Kocadayı ile subay okulu ikinci sınıf öğrencisi Seher Cingöz, güvenlik güçlerinin birer ferdi olarak eğitim ve meslek yaşamlarını, kadınların askerliğe ilgisini AA muhabirine anlattı.

Eşinin de jandarma personeli olduğunu belirten Astsubay Üstçavuş Kocadayı, askerlik mesleği hayatlarının her yerine işlediği için evlerinde de belirli bir disiplin ve iş paylaşımı olduğunu ifade etti.

Kadınların jandarmayı güzel tanıttığını vurgulayan Kocadayı, "Jandarmamızı güzel tanıttığımızı biliyoruz. Jandarma olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. Kadınlarımız da bizi araştırdıkça vatana hizmet etmek için ön saflarda yer almak istiyorlar. Bunun için de tercihleri biz oluyoruz. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan, milletine hizmet etmenin onuru ve gururu içerisinde bu mesleği yapmaya hevesli ve istekli kadınlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen Kocadayı, ailesinin her zaman yanında yer aldığını, vatana ve millete hizmet ettiğinden dolayı içlerinde huzur bulunduğunu belirtti.

"Kadın subay olmak cesaret ister"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığındaki subay okulunda 2. sınıf öğrencisi Seher Cingöz, askerlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve sivil yaşamında karşılaştıkları insanların asker olup olmadığını sorduklarını kaydetti.

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlere katılan 8'i kadın 419 kursiyer arasında da birinci olan Cingöz, şunları söyledi:

"Kutsal bir görev için adım attığımız bu yola mesleğin zorluğunu bilerek çıktık. Kabul etmek gerekir ki komando eğitimi, şartları zor olan bir eğitimdir. Jandarma subayı olmayı seçen biri tüm zorlukları göze almış demektir. Toplumda erkek mesleği gibi görülen bir mesleği yapmaya kalkışmak ve bir kadın subay olmak cesaret ister."

Yaşamı boyunca birçok engelle karşılaştığını ve jandarma subayı olma hedefinden ne olursa olsun vazgeçmediğini dile getiren Cingöz, hedefinin tek ve net olduğunu, sonunda da bunu başardığını ifade etti.

Cingöz, 6 çocuklu ailenin en büyük kızı olduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını simgelemektedir. Bu vesileyle ben de JSGA SUEM öğrencisi olarak şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:34 Kaynak: AA

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