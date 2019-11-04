Son Dakika Haberleri: Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım
Son Dakika Güncel Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım

Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım

7 saat önce

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım, System.String[]

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı, 'Ben de çocuğum' projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okulları  ziyaret edip, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapıyor.Proje kapsamında, kadın astsubaylar, bugün Özalp Hazine İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, 52 öğrenciye kışlık mont ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Kadın komutanlar, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.


Jandarma, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte yaşadığı adam tarafından acımasızca öldürüldü
81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü ATAK helikopteriyle Van gölü turu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]