Son Dakika Haberleri: Kadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteği
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Kadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteği

1 saat önce

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Bahçesaray ilçesindeki bir mahalle okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Kadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteği, System.String[]

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Bahçesaray ilçesindeki bir mahalle okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, 'Ben de çocuğum' projesi kapsamında, kırsaldaki mahalle okullarını ziyaret edip, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyor.Proje kapsamında, Van Jandarma Komutanğı'nın kadın astsubayları, Bahçesaray ilçesine bağlı Ünlüce İlk ve Ortaokulu'nu  ziyaret ederek, burada eğitim gören 50 öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Öğrenciler, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetiştirilmeleri için,  Jandarma olarak sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ve çevresinde gereken güvenlik tedbirlerini alırken, yaptığımız ziyaretlerle de her zaman çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edilecektir" denildi.

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:27 Kaynak: DHA
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