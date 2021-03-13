Kadın konukevlerinde kalan kadınlar memnuniyetlerini mektuplara döktü Açıklaması - Son Dakika

Kadın konukevlerinde kalan kadınlar memnuniyetlerini mektuplara döktü Açıklaması

13.03.2021 10:48
Kadın konukevlerinde kalan kadınlar memnuniyetlerini mektuplara döktü Açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde kalan kadınların, aldıkları hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdikleri mektuplar, konukevi çalışanlarına motivasyon kaynağı oluyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde kalan kadınların, aldıkları hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdikleri mektuplar, konukevi çalışanlarına motivasyon kaynağı oluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadın konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunmaları, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde varsa çocukları ile ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet sunuyor.

Konukevlerinde kalan kadınlar, bu hizmetlerden duydukları memnuniyeti mektuplarla anlattı.

"Evimden görmediğim sıcaklığı buradaki çalışan arkadaşlardan gördüm"

Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı kadın konukevi sakinlerinden gelen bir mektupta, "Burası kurum değil, yaralı kanatları iyileştiren sıcak aile yuvası. Bana da kucak açtınız. Bütün personellerinize hakkımı nasıl öderim bilmiyorum. Bu kurum bana, benim gibi yaralı kanatları sevgiyle iyileştirmeyi öğretti. Güzel şeyler hiç bitmesin, tıpkı sizin sevginiz gibi. Sizin sevginiz oldukça hiçbir kadın, genç kız ve çocuk mutsuz olmaz. İşte biz buna sevginin gücü diyoruz. İyi ki varsınız. Bütün personelinize teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

Bir başka mektupta ise konukevi sakini, duygularını, "Çocuklarımla devlete sığındım. Önce korkularım ve endişelerim vardı. Tabii ki personel arkadaşları, çalışanları tanıyana kadar. Bana gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığınız karşısında 'İyi ki geldim' diyebildim. Zor zamanlarımda kimseden görmediğim sıcaklığı buradaki çalışan arkadaşlardan gördüm. İyi kalpli insanlar oldukça, aşılmayacak zorluk, engel yoktur. Burayı kendi evim olarak hissetmemi sağlayan çalışan arkadaşlara, devletimize minnettarım." cümleleriyle dile getirdi.

"Burada, kendi evimdeymişim gibi rahat ettim"

Kadın konukevinde kalan kadınlardan gelen mektuplardan bazıları ise şöyle:

"Kuruma, binbir korku ve endişe ile gelmiştim. Ancak personellerin düşünceli davranışları ve çalışmaları bu hislerimi yok edip, yerini güvene bıraktı. Burada çalışan insanların hepsi şiddet mağduru ya da diğer sebeplerle burada kalan kadınlara destek oldu. İyi niyetlerinden dolayı tüm personele teşekkür ederim.

Burada, kendi evimdeymişim gibi rahat ettim. Kendi ailemden görmediğim ilgi alakayı sizlerden gördüm. Çalışan herkes hem bana hem çocuklarıma çok iyi davrandı. Tereddüt ve korku ile geldiğim burayı çok sevdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu dünyada yalnız olmadığımı, değerli olduğumu hissettim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız."

146 kadın konukevinde 3 bin 508 kapasite ile hizmet veriliyor

Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocuklara barınma, psiko-sosyal destek, hukuki destek, tıbbi destek, harçlık desteği, mesleki destek, eğitim desteği, çocukları için ücretsiz kreş/çocuk kulübüne yönlendirme, rehberlik ve yönlendirme gibi alanlarda hizmet veriliyor.

Bakanlığa bağlı 111 kadın konukevinde 2 bin 743, yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konukevinde 703, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 2 kadın konukevinde 42 ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı 1 kadın konukevinde 20 kapasite olmak üzere toplam 146 kadın konukevinde 3 bin 508 kapasite ile hizmet sağlanıyor.

Geçen yıl 53 bin 135 kişi Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet aldı

Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden 2020'de, çeşitli nedenlerle gelen 33 bin 467 kadın ve beraberlerindeki 19 bin 668 çocuk olmak üzere toplam 53 bin 135 kişi hizmet aldı.

Geçen yıl ayrıca, 12 bin 401 kişiye tıbbi yardım, 6 bin 785 kişiye sosyal yardım ve harçlık, 1978 kişiye hukuki destek, 642 kadına meslek edindirme kurslarına yönlendirme, 273 kadına işe yerleşme, anneleriyle birlikte hizmet alan 4 bin 442 çocuk için ücretsiz kreş ve çocuk kulübü desteği verildi.

Farklı ihtiyaç gruplarına bir arada hizmet sunan kadın konukevlerinde daha etkin ve verimli hizmet vermek amacıyla ihtisaslaşma çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın konukevlerinde kalan kadınlar memnuniyetlerini mektuplara döktü Açıklaması - Son Dakika


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