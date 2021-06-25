Kadın konukevlerinde İş Kulübü Eğitimleri ile Kadınlar, kendi ayakları üzerinde duruyor - Son Dakika

Bakanlık, kadın konukevlerinde hizmet alan kadınları, ekonomik hayata katılımları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için desteklemeye devam ediyor.

İŞKUR işbirliğinde 81 ilde Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde hizmet alan mağdur kadınlara yönelik başlatılan iş kulübü eğitimleri, çevrim içi ortamda veriliyor. Eğitimlerde kadınların mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik olarak yeniden kendi ayakları üzerinde durabilmeleri hedefleniyor.

2021 yılı Mayıs ayı itibariyle kadın konukevlerinden hizmet alan 860 kadın İş Kulübü Eğitimlerine katıldı. Ayrıca, Bakanlığa bağlı kadın konuk evlerinden hizmet alan kadınlara eğitim vermek üzere kuruluşlarda görevli yönetici ve meslek elemanlarına "Finansal Okuryazarlık" ve "Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği" başlıkları altında eğitici eğitimleri gerçekleştiriliyor.