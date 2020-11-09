4 kadın konukevi ihtisaslaştırıldı - Son Dakika

4 kadın konukevi ihtisaslaştırıldı

09.11.2020 13:25
4 kadın konukevi ihtisaslaştırıldı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2020 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de can güvenliği riski bulunan ve özel ihtiyacı bulunan mağdur kadınlara yönelik 4 kadın konukevi ihtisas kuruluşa dönüştürüldü.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2020 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de can güvenliği riski bulunan ve özel ihtiyacı bulunan mağdur kadınlara yönelik 4 kadın konukevi ihtisas kuruluşa dönüştürüldü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı (2016-2020)' hedefleri doğrultusunda farklı ihtiyaç gruplarına bir arada hizmet sunan kadın konukevlerinin daha etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak üzere kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları devam ediyor. 2020 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de can güvenliği riski bulunan mağdur kadınlara yönelik 3 kadın konukevi ile Ankara'da 1 adet özel ihtiyacı bulunanlara yönelik kadın konukevi ihtisas kuruluşa dönüştürüldü.

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında geliştirilen 'Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları Rehberi' ile 'Kadın konukevleri Öz Değerlendirme Rehberi'nin 81 ildeki tüm kuruluşlarda uygulanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu rehberler, hizmet modellerine göre yapılandırılan fiziksel, yönetsel ve mesleki standartları içeriyor.

Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Hizmet Standartları ile Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Uzaktan Eğitim Modülü aracılığı ile oluşturulan sanal sınıflarda toplam 120 oturumda kuruluş idarecisi ve meslek elemanlarının hizmet standartları ve öz değerlendirmeye yönelik bilgilendirilmeleri yapıldı, uygulamada görülen aksaklıklara yönelik eğitimler verildi. Bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına önümüzdeki günlerde de uzaktan eğitimlerle devam edilecek. Ayrıca, tüm kadın konukevlerinde öz değerlendirme rehberleri kapsamında iç değerlendirme uygulamasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.


İstanbul, Ankara, İzmir, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 4 kadın konukevi ihtisaslaştırıldı - Son Dakika Ekonomi


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