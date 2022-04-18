Kadın konuşurken telefonunu çaldı - Son Dakika
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Kadın konuşurken telefonunu çaldı

18.04.2022 16:57
Kadın konuşurken telefonunu çaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonla konuşan bir kadının arkasından sinsice yaklaşan şüpheli, kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı.

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonla konuşan bir kadının arkasından sinsice yaklaşan şüpheli, kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Kapkaç anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1140 sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, sabah saatlerinde telefonla konuşarak cadde üzerinde yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan kişinin farkında değildi. Cep telefonu ile konuşan G.A., bir müddet sonra durakladı. Takipte olan şüphelide kadının arkasında durdu. Bu anlarda şüpheli, kadının arkasından dolaşarak hızlı bir hamleyle kadının elinden telefonu çalıp kaçtı. Kapkaç yöntemiyle telefonun çalınma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

KADIN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Telefonunun biranda çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran G.A., olayın şokunu üzerinden atar atmaz kapkaççının peşinden koştu; ama yetişemedi. Talihsiz kadın, daha sonrada polis merkezine gidip hırsızdan şikayetçi oldu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, kamera kayıtlarından kapkaççının peşine düştü. Tek tek bölgedeki kameraları takibe alan ekipler, kısa sürede telefonu çalan kişinin Nurullah G. (20) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Çaldığı telefonda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Nurullah G. (20), daha sonrada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Kadın konuşurken telefonunu çaldı
Kadın konuşurken telefonunu çaldı

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Hisarcık, Kapkaç, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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