Kadın kooperatifçiler, Forum Mersin'de Yeni Yıl Alışveriş Köyü açtı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Koop) ile Forum Mersin işbirliğinde Yeni Yıl Alışveriş Köyü açıldı. Kadın kooperatifçilerin ürünlerinin satışa sunulduğu Alışveriş Köyü, 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak.



Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Forum Mersin Alışveriş Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Yeni Yıl Alışveriş Köyünün açılışını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer yaptı. Forum AVM'de 25-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Yeni Yıl Alışveriş Köyünde, kadın emeği hediyelik eşyalardan gıda ve çiçeğe kadar birçok ürün satışa sunuldu.



"Alışveriş Köyünde 5 ayrı kooperatifin ürünleri sergileniyor"



Kadın kooperatifine destek veren Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, Alışveriş Köyünde kadınların el emeği göz nuru ürünlerini görerek, alışveriş yapıp katkı vereceklerini söyledi. Alışveriş Köyünde 5 ayrı kooperatifin ürünlerinin sergilendiğini belirten Seçer, emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin de etkinliğe destek verdiğini dile getiren Seçer, "Ama asıl emek, azim, içten gelen gönüllü çalışma, bu insanların. Gönüllülük bağlamında bu insanlar bir araya geldiler ve bu kooperatifleri oluşturdular. İsimleri farklı olabilir ama amaçları aynı. Bu sebeple çok güzel işler başaracaklarını düşünüyoruz" dedi.



"Kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürecek olan, bu kooperatifler"



Kadınları ve çocukları çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Seçer, kadına yapacakları her olumlu katkının çocuğa da yaptıkları önemli bir katkı olduğunu ifade ederek, "Bütün bu emekler onlar için. Ne kadar çok topluma ekonomik değer katan atılımlar yaparsak, birçok sorunu da çözeriz. Onun için bu kooperatiflerin emekleri önemli. Kadınların azimlerini, çalışmalarını, alın terlerini, emeklerin ekonomik değere dönüştürecek olan, bu kooperatifler. Bu konuda çalışmalarımız da sürecek. Önemli katkılar vereceğiz kooperatiflerimize" diye konuştu.



"Kadınlarımızın hem ailelerine hem de Mersin ekonomisine katkıda bulunmalarını hedefliyoruz"



Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de Alışveriş Köyünün açılışına destek veren Forum Mersin ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bu organizasyondaki amaçlarının, Mersin'de yeni kurulmuş kooperatifler ile diğer üretici kadınları bir araya getirerek, birbirlerine destek vermelerini sağlamak olduğunu belirten Meral Seçer, "Ayrıca bunları Mersin halkına tanıtmayı amaçlıyoruz. Biz, Mersinden Koop olarak yaklaşık bir ay önce resmi kuruluşumuzu tamamladık. Burada 8 kurucu kadın olarak, Mersinli kadınlarımız için sürdürülebilir bir kooperatif kurmaya karar verdik. Burada tüm kadınlarımızın ürettikleri ürünlere katma değer katma, onları kazanca dönüştürmek, hem ailelerine hem de Mersin ekonomisine katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. Bu konularla ilgili projelerimizi hazırladık ve gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Girişimci kadınları destekliyoruz"



Forum Mersin Müdürü Ezgi Çubukçu ise bu anı paylaştıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı. Başından sonuna kadar içinde kadın emeği olan güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Çubukçu, "çok keyifle çalıştık. Meral Hanım, projeyi bize getirdiğinde çok heyecanlandık. Kendisi ve ekibi bir kooperatif kurmuşlar. Meral Hanımın azmi ve heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Kadınlar, emekleriyle ürettikleri ürünleri burada satacaklar. O yüzden, buraya gelenlerin kadınlara destek olmak amacıyla elleri boş dönmemelerini rica ediyorum. Onlara destek olmak hepimizin görevi. Organizasyonun bir başka özelliği de Meral Hanımın ilçelerdeki üretici kadın kooperatiflerini ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirdi. Bu, Mersin'de bir ilk. Biz diyoruz ki, kadınlar üretmeye devam etsinler. Girişimci kadınları destekliyoruz, ürettiklerini satabilecekleri alanlar sağlıyoruz. Bu sadece başlangıç, devamı da gelecek" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Başken Seçer, Meral Seçer, Ezgi Çubukçu ve kadın kooperatifçiler kurdele keserek Yeni Yıl Alışveriş Köyünün açılışını yaptı. Seçer, daha sonra kurulan stantları gezip, kadın emeği ürünler satın alarak kooperatiflere destek verdi. - MERSİN