Kadın kooperatifçiler Malkara'da toplandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Malkara Kent Konseyi Başkanlığı ve Tekirdağ Kadın Girişimciler Komitesi işbirliğiyle kadınlara kadın kooperatifçiliğinin işleyişi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Bilgilendirme toplantısına, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer , Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük, Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay , Göztepe Kooperatifi üyeleri Nursel Polat, Cemile Kaçar, Selma Eroğlu, Yeşil Deniz Kooperatifi'nden Çetin Durukanoğlu, Adnan Avcı, muhtarlar ve kadın üreticiler katıldı.

Toplantıda kooperatifçiliğin kalkınmanın temeli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, Kooperatifçilikte insanların ilkeli, özverili ve çok çalışarak bir arada hareket etmesi gerekmektedir. Bölgemiz hayvancılık bölgesi, tarım bölgesi ve imkanları çok fazla olan bir bölge. Gelişmiş ülkelerin temelinde kooperatifçilik var. Kooperatifçilikten insanlar çok ciddi kazançlar ve gelirler elde ediyorlar. Bizde Malkara Belediyesi olarak bu kooperatifçiliğe destek veriyoruz. Üretenin hak edenin karşılığının alması gereken bir ortam yaratmamız gerekiyor dedi.

Toplantıda,Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Göztepe Kooperatifi üyeleri Nursel Polat, Cemile Kaçar, Selma Eroğlu, Yeşil Deniz Kooperatifi'nden Çetin Durukanoğlu ve Adnan Avcı da bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde son buldu.