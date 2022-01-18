Üye Girişi
Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor

18.01.2022 12:13
Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor.

İlçede bir yıl önce kurulan Çatalpınar Kadın Kooperatifi, eşi vefat eden veya yurt dışına giden, çocuklarını üniversitede okutan kadınlara destek olmayı amaçlıyor.

Kooperatife üye 7 kadın, yöreye özgü meyve ve sebzelerden turşu, reçel ve pekmez, büyükbaş hayvanlarından elde ettikleri sütle çeşitli ürünler ile erişte ve yufka yapıyor.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve ilçedeki Yerel Kalkınma Derneğinin de destek sağladığı kooperatif, belediye binası yanındaki yöresel ürünler üretim ve satış noktasında hizmet veriyor.

İlçedeki 23 mahallede kadınların evlerinde yaptıkları gıda ürünlerini alarak satışını gerçekleştiren kooperatif, yöresel ürünlerini pazarlama imkanı bulamayan kadınlara yardımcı oluyor.

Çatalpınar Kadın Kooperatifi Başkanı Öznur Şenel, AA muhabirine, eşi vefat eden veya yurt dışına giden, çocuklarını üniversitede okutan kadınlara katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bir çocuk annesi Şenel, "Burada yöresel olarak kadınların el işleri, turşularımız, pekmezler, salçalar, kadayıf gibi çeşitleri satıyoruz. Yöredeki kadınlardan daha çok süt ürünleri, manda yoğurdu, peyniri, tereyağını toplayıp burada kooperatifimizde satışlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Çocuklarıma sağladığı imkanlardan dolayı çok mutluyuz"

İki çocuk annesi Arzu Dikyol ise ihtiyaç sahibi kadınların evdeki ürünlerini ziyan etmeden halka sunabildiği aktardı.

Mandadan yoğurt başta olmak üzere süt ürünleri ürettiğini anlatan Dikyol, "Özellikle gurbetteki vatandaşlarımızın buranın lezzetlerinden yararlanmasını amaçlıyoruz ayrıca aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Bunun bana yaşattığı özgürlük, çocuklarıma sağladığı imkanlardan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Dikyol, daha önce ürünleri için müşteri potansiyelinin düşük olduğuna işaret ederek, "İnsanlara ulaştıramıyordum. Hem ürünlerim ziyan oluyordu hem de müşteri ürünlerin kalitesinin farkında değildi. Kooperatif kurulduğundan beri müşterilere yetişemiyoruz. 'Yok satıyoruz.' diyebiliriz." diye konuştu.

Çevresindeki insanlara da artık katkısı olmaya başladığını vurgulayan Dikyol, yetişemediklerinde temizliğine güvendiklerinden ürünler istediklerini, bu sayede onlara da gelir kapısı olduğunu belirtti.

Dikyol, tüm kadınlara çalışmalarını önererek, "Allah sağlık sıhhat verdiği sürece üreten bayanlarız. Hepimiz toprakla hayvanla uğraşan bayanlarız. Eşlerimize, çocuklarımızın geleceğine katkı olsun. Evde boş durmasınlar. En azından oya yapar, hayvanı vardır süt, yoğurt yapar, toprağı vardır eker, diker ve sebze yapar." ifadesini kullandı.

"Kadınlara destek olmak için 11 yöresel satış noktası hazırladık"

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe de Vali Tuncay Sonel'in öncülüğünde bazı ilçelerde kadın kooperatifleri kurulduğunu söyledi.

Kadınların, kooperatifle yöreye ait ürünleri satışa sunarak, ev ekonomilerine katkıda bulunduğunu dikkati çeken Türe, belediye olarak kadınlara destek için 11 yöresel satış noktası hazırladıklarını aktardı.

Türe, ilçede üretim yapmak isteyen tüm kadınları buraya beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dükkanlarımız bedava, kira yok. Elektrikleri de bizden. Burada yöresel ürünleri satacaklar. Herkes dükkan açacak diye bir kaide de yok. Kadın kooperatifimizin öncülüğünde getirmiş oldukları ürünler satıldığı zaman da hem onlara katkı olacak hem burada kooperatife bir şeyler kazandırmış olacağız."

YORUMLAR
500

Kaymakamlık, Çatalpınar, Kooperatif, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika


Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar kömürcü yaşamını yitirdi Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar kömürcü yaşamını yitirdi         
18:36
Beylikdüzü'nde ünlü iş adamını gasp ettiler! Beylikdüzü'nde ünlü iş adamını gasp ettiler!         
18:25
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
18:29 Singapur'da yaşanan olayda, iş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
18:06 Kar Türkiye genelinde etkisini artırdı, 8 ilimizde okullar tatil edildi
18:01 Eşini taciz eden şahsı, adliye çıkışı kurşun yağmuruna tuttu
17:54 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
17:52 TEM Otoyolu'nda kar yağışı sebebiyle 24 araç birbirlerine girdi
17:45 Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
17:38 DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
17:25 Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 18:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement