Kadın Kooperatifi yeni dönem üyeleri seçildi - Son Dakika

Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda tek aday olan Kooperatif Başkanı Hürriyet Yıldız tekrar başkan seçilirken, Yıldız'ı tebrik eden Başkan Mustafa İduğ, kadınların daha çok üretime ve istihdama katılması gerektiğine belirterek, üye sayısının arttırılası gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıda yaptığı konuşmada kooperatifin içinde 3 ana kelime bulunduğunu ifade eden Başkanı İduğ," Girişim, üretim ve işletme 3 temel unsur. Kooperatifin büyüyüp gelişmesini, daha büyük üye sayılarına ulaşmasını istiyoruz. Üretim konusunda ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 2022 yılda daha da zorlaşacak. Bunun için artık evlerimizde kendi tüketeceğimiz bazı şeyleri üretmemiz gerekiyor. Biz bunun için kadınlara yönelik ekmek, turşu, peynir, reçel, tarhana yapımı gibi eğitimler düzenliyoruz. Bu sayede kadınların aile ekonomisine katkı koymasını istiyoruz. Biz Bornova Belediyesi olarak üretim için sizlerden gelen isteklere her zaman destek olacağız" dedi.

Satış için yeni projeler

İşletme konusuna da değinen Başkan İduğ, "Kooperatif olarak ürettiklerinizi paraya dönüştürebilmeniz için her zaman sizlerin yanında yer alacağız. Biz eğer kadınlarımızı üretime, istihdama davet ediyorsak onların yeteneklerini sergileyebilecekleri alanları da yaratmalıyız. Bu amaçla Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin karşısına beşli bir stant açarak yıl boyunca burada satış yapmanızı sağlamak istiyoruz. Ayrıca ilçenin farklı noktalarında da satış yapabilmeniz için sizlere gezici bir araç tahsis etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Belediyeye teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un göreve geldiği günden bu yana her zaman yanlarında bulunduğunu belirten Kooperatif Başkanı Hürriyet Yıldız da, kadınlara müjde vererek, "Bornova Belediyesi'nin yaptığı destekler sayesinden mutfağımız çok kısa zaman içinde gıda üretimlerine başlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Yeni Yönetim belli oldu

Bornova Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.Yıl boyunca yapılan çalışmaların anlatılması ile başlayan toplantıda yapılan oylama ile Mevcut Kooperatif Başkanı Hürriyet Yıldız güven tazeleyerek yeni dönemde de Başkan seçildi. Yönetim Kuruluna Necla Coral Başkan Yardımcısı, Hacer Varlık'ta Muhasip Üye olurken, Denetim Kurulu Başkanlığı'na Tuğba Çolmabey, Başkan yardımcılığına Ayşe Kayalı, Muhasip Üye ise Şükran Tanyel seçildi.