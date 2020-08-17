Kadın kooperatifinin eğitim ve üretim merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk endüstriyel mutfağına sahip olduğu belirtilen Battalgazi'nin kalbi Kadın Kooperatifi Kafe-Marketinin Uygulamalı Eğitim ve Üretim merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kooperatifimizin Eğitim ve Üretim Merkezi, Malatya kadınına güç verecektir" dedi.

Doğal ve geleneksel Türk mutfağından seçkin ürünlerin yer aldığı Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Kanal boyundaki Kafe-Marketi ile birlikte uygulamalı eğitim ve üretim merkezi, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının yan kısmında tüm vatandaşların hizmetine açıldı.

Düzenlenen törenle hizmete açılan Türkiye'nin ilk endüstriyel mutfağına sahip olduğu belirtilen Kafe-Marketi ile uygulamalı eğitim ve üretim merkezinde, ev kadınlarının el emeği göz nuru ile hazırladığı birçok naturel ürünler satışa sunulacak.

Düzenlenen açılış törenine, Vali Aydın Baruş, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Kadın kooperatifimiz üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyor"

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bölgemizin ve kadınların hayallerini gerçekleştirmek için kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan ürünleri teşhir etmek, pazarlamak amacıyla 2019 Ekim ayında Kadın Kooperatifimizi kurmuş olduk. Kurduktan sonra Danışmanlık mağazamızı da açtık. Daha sonra 8 ürünümüzü Tarım Kredi Kooperatifi ile görüşerek pazarlanma noktasında anlaşmalar yapıldı. Şuan 3 ürünümüz Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinde satışta yer almakta. Yine Şubat ayında 100 kadınımıza KOSGEP üzerinden girişimcilik sertifikası verildi. Yine 2020 yılının Mart ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SOGEP kapsamında desteklediği AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık'ın girişimleri ve Vali Aydın Baruş'unda katkılarıyla 1 Milyon 350 bin TL bütçeli 3K "Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım" projemizi Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Malatya'mız kazandırdık. Bu arada Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin Kadın Kooperatifimize gerçekten çok güzel katkıları oldu. Bundan sonrada ki projelerde de inşallah ciddi katkılar sunacaklar. Burada emeği geçen herkese şükranlarımızı ifade ediyorum. Mayıs ayında satış mağazamızı açmak üzere 65 üyemizden ürünlerimizi almaya başladık. 300 gönüllü üreticimizle de ön anlaşmamızı sağlamış olduk. Yine kadın kooperatifimize ilk endüstriyel mutfağımızı da kazandırmış olduk. Ürün hangi üreticimizin elinden çıkmış ise tekrar devamlılığının olması ve kalitenin kontrol altında olması adına, markalaşma yoluna gitmiş olduk. Kooperatifimiz öncülüğünde el emeği ve göz nuru ürünleri hazırlayıp vatandaşlarımızla buluşturacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kooperatifimizin Eğitim ve Üretim Merkezi, Malatya kadınına güç verecektir. Ev hanımlarımıza satış ve pazarlama eğitimleri vererek daha profesyonelce el emeklerini pazarlamalarına katkı sunmayı hedefledik. Yöresel ve geleneksel ürünlerimizi gerekli hijyen ortamları sağlanarak toplam kaliteyi artırmayı hedefledik. Aracısız bir şekilde üreticiden direk tüketiciye ürünleri sunmak için Kadın Kooperatifimiz üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Tüm Türkiye'de kadınlarımızın ürettiği ürünleri sanal marketler üzerinden pazarlamasının yapılması için gerekli anlaşmalar yapılmış olup,yapılacak olan Ulusal ve Uluslararası tüm fuarlara katılım gerçekleştirilerek Kooperatifimiz öncülüğünde el emeği ve göz nuru ürünlerimizi tüketiciler ile buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm Türkiye'de kadınlarımızın ürettiği ürünleri sanal marketler üzerinden pazarlamasının yapılması için gerekli anlaşmalar yapılmış olup, Uluslararası fuarlara katılımlar gerçekleştireceğiz. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin satış mağazası ve üretim tesisi Battalgazi'mize, Malatya'mıza özellikle de hanımlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

"Kooperatif demek kolektif çalışma demektir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuşmasında, "Bugün Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifindeyiz. Kooperatif demek kolektif çalışma demektir. Yani birlikte çalışma ve üretme anlamına gelir. Bütün ilçelerde olduğu gibi Battalgazi'mizde de bu konuda yoğun bir çalışma örneği görüyoruz. Battalgazi bu konuda öncülük yapmak durumunda. Özellikle kooperatiflerin oluşturulmasında kadınların iş hayatına atılması noktasında büyük çaba ve gayret gösterdiler. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in sevgili eşi Yıldız Güder hanım efendi de bu işe öncülük etti. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi kafe-marketin dizaynı olsun, ürünlerin sunumu olsun, hijyenik koşullara uyulması benim dikkatimi çekti. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların daha da genişleterek, ekonomik anlamda da ilerleyen zamanlar da daha büyük gayretler göstereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'mize örnek olacağına inanıyorum"

Kooperatifçiliğin önemli bir işletme modeli olduğuna dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Öncelikle emeği geçenleri teşekkür ediyorum. Kooperatifçilik, Türkiye'nin kalkınması noktasında önemli kilometre taşlarından birisi. En ücra köşelerine kadar kooperatifler eliyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunma noktasında kadınlarımızın, kooperatifçilik eliyle hem kazanıp hem de kazandırma adına gerçekten önemli bir işletme modelini ortaya koyuyor. Bunu yaygınlaştırdığımız zaman Türkiye'de de önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum. Bugün Türkiye'de 49 bin kooperatif var ve 7 milyon ortak üyesi var. Aktif ve büyüyen kooperatiflerin sayısı tatmin edici değil. Kadın kooperatiflerine baktığımızda çok başarılı örnekleri var. Bugün burada açılışını yaptığımız Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi de bu başarılı örneklerden birisi olacak. Hem Malatya'mıza hem de Türkiye'mize örnek olacağına inanıyorum. Ben bu vesile ile başta Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve kıymetli eşi Yıldız Güder hanımefendi ile birlikte üyelerimizi tebrik ediyorum. Başarılarını sürdürmelerini canı gönülden istiyorum. AK Parti hükumeti olarak kadın istihdamını, kadının iş gücüne katkısını çok önemsiyoruz. 2023'e kadar hedefimiz kadın istihdamını yüzde 34'lere çıkarmak. İş gücüne katılımını da yüzde 38,5 sevilerine çıkarmak. Bu önemli oran. Bunu kooperatifler eliyle de evde ev hanımlığı yaparak hem de çalışarak kooperatifin de katkılarıyla farklı noktalara taşımak istiyoruz. Malatya'mız son zamanlarda bu noktada örnek illerden bir tanesi haline gelecek. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah uzun soluklu olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

"Bu Malatya'mızda bir ilk"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, "Burası sadece satış mağazası değil, aynı zamanda üretim tesisini de inşa ettiler. Burada endüstriyel mutfak var. Burada erişte yapılıyor, burada mantılar yapılıyor, Malatya'nın yöresel ürünleri yapılıyor. Kadın Kooperatiflerimizin Malatya'mızda inşa edilmesi için yıllardır fikri olarak çok mücadele verdik. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin onursal başkanı Yıldız Güder'e çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri var. Burada Battalgazi Belediye başkanımızın koymuş olduğu irade de çok önemli. Ben bu vesile ile ilki gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve çok kıymetli eşleri Yıldız Güder'e canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Bütün Malatyalı kadınlarımızı alkışlamalıyız"

Vali Aydın Baruş da, "300 kadın kooperatifin 10'unun Malatya'da olması gurur duyulacak bir olaydır. Bizi kadınlarımızın hayatın her noktasında olmasını arzu ediyoruz. Bu kooperatifimiz Malatya kadınının üretim gücünü tüm Türkiye'ye gösterecektir. Bütün Malatyalı kadınlarımızı alkışlamalıyız. Açılışını yaptığımız Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin satış mağazasını gezdik. Fırat Kalkınma Ajansının vermiş olduğu desteği hak eden bir mağaza yapılmış. Gerçekten hak ettiği değeri bulmasını sağlamışlar. Bu çalışmanın baştan itibaren gerçekleşmesinde disiplinli bir şekilde takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve değerli eşine çok çok teşekkür ediyorum. Mağazamızın ve tesisimizin Malatya'mız ile Türkiye'mize hayırlı olmasını, yol gösterici ve rehber olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA