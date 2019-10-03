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Kadın Kooperatifinin kurulum çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek olan Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulumunda son aşamalar tamamlandı.

Kadın Kooperatifinin kurulum çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek olan Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulumunda son aşamalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in desteğiyle kadın emeğini bir çatı altında toplayarak, üretimde birlikteliği sağlamak amacıyla hazırlıkları sürdürülen kadın kooperatifinin yakın zamanda hayata geçeceği bildirildi.


Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulum çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş. toplantı salonunda, aralarında Meral Seçer'in de olduğu kurucu üyelerle yapılan görüşmede, Türkiye'ye ve dünyaya rol model olacak kooperatifin kurulumunda son konular da görüşülerek, kooperatifin yakın zamanda hayata geçeceği müjdesi verildi. Kooperatifle birlikte kadın istihdamı, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, kadının toplum içindeki değerini arttırmak, kadınlar arasındaki birlikteliği oluşturmak ve Mersin'e ait ürünlerin bu sayede markalaşmasını sağlamak amaçlanıyor.


"Kooperatifimizin kurulma aşamasını tamamladık"


Kooperatifin kurucu üyelerinden Meral Seçer, kooperatifin kurulum aşamasını tamamladıklarını belirterek, "Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında kooperatifimizin kurulma aşamasını tamamladık. Burada 7 kadın bir araya geldik. Kadınlarımızla birlikte detaylı çalışmalar yaptık. Amacımız, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel becerilerini bir araya getirerek, ulusal standartlara uygun mal ve hizmet üretimleri yapmalarını sağlamak. Hedeflerimiz arasında kadınlarımızın ürünlerini, hizmetlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtmak, pazarlamak ve gelir getirmesini sağlamak bulunuyor" dedi.


Toplantıda, kooperatifin online başvurusu da yapıldı. Mersin'in geneline hitap edecek kooperatif, ilerleyen süreçte sözleşmeli üretim modelleri, yetiştiricilik, Mersin'e özgü hediyelik eşya ve yöresel lezzetlerin üretimleri konularında çalışarak, Mersin'e özgü ürünlerin katma değerini oluşturup, markalaşmasını sağlamak için adımlar atacak. Ayrıca, diğer kadın kooperatifleriyle de işbirliği kurulması hedeflenirken, kooperatifle kadın emeği, üretici kadın modeli ve kadınlar arasındaki birliktelik güç kazanacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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