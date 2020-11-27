Kadın kooperatifinin ürünleri e-ticaretle satılacak - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üye girişimcilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler, internet üzerinden tüketicilerle buluşturulacak.

Merkez Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen projelere imza atan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, e-ticaret uygulaması ile kadın girişimcilerin gücüne güç katıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin e-ticaret platformu shopstarwomen.com ile Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi arasında ürün satışı protokolü imzalandı.

Protokol ile kooperatif üyelerinin yapmış olduğu biber salçası, tut pekmezi, üzüm pekmezi, elma sirkesi, nar ekşisi, tarhana ve kurutmalıklar gibi bir çok ürün, e-ticaret platformu shopstarwomen.com'da yer alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, üretici kadınlar adına güzel bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Güder, şunları ifade etti:

"Demet Sabancı hanımefendi ile Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak ortak bir adım atarak, yeni bir projeye imza attık. Bu çalışmamız bölgemiz ve kadınlarımız için önemli bir gelişme. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatif olarak artık e-ticaret platformunda da yer alıyoruz ve daha sağlam bir şekilde üretimimizi güçlendiriyoruz. İmzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde, odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu shopstarwomen.com adresinde kooperatifimizin üyesi girişimci kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini direk tüketicilerle buluşturuyoruz."