Kadın kooperatifleri güçlendiriliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin arttırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında "Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması" eyleminin gerçekleştirilmesi amacıyla, Ticaret İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Programda ekonomik ve ticari hayatın en önemli faktörlerinden biri de hiç kuşkusuz kooperatifler olduğu, kooperatiflerin; hakları ve sorumlulukları eşit kişilerin karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve kefalet araçlarını kullanarak, tek başına yapamayacakları işleri bir araya gelerek, en iyi biçimde ve en düşük maliyetle yapmalarına fırsat veren teşekküller olduğu vurgulandı. Ayrıca kooperatiflerin diğer şirket türlerinden farklı olarak, gelir dağılımında adaletin tesisi ile refahın tabana yayılması, istihdama katkı sağlaması, kişilerde aidiyet duygusunu geliştirmesi, işinin sahibi ve ortağı yapması, ölçek ekonomisi sağlayarak maliyetleri düşürmesi, özelliklerinden hareketle, bugün insanların en doğal hakları olan barınma, giyinme ve gıda başta olmak üzere, enerji ve eğitim alanlarında da faaliyet göstermeye başladığı ifade edildi.



Ticaret Bakanlığı görev ve yetki alanındaki kooperatif ve üst kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve denetim, bilgi işlem destekleme hizmetlerinin yanında kooperatifçiliğe yönelik genel politika ve stratejinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yürüttüğü, birlikte iş yapma gücünü artıran, geliştiren, geniş kesimleri ekonomik faaliyetlere dahil edebilen, birlikteliğin sinerjisini reel ekonomiye yansıtan, alan el değil veren el olmayı öğreten, Türkiye'nin sosyal sermayesini güçlendiren bir iş modeli olan kooperatifçiliğin ülkemizin hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağladığına vurgu yapılan toplantıda; kooperatifçiliğin geliştirilmesi, daha geniş alanlara yayılabilmesi ve nitelikli şekilde yapılabilmesi için Düzce Valiliği koordinesinde kurumların özverili çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Ayrıca programda; Kooperatif Nedir? Nasıl Kurulur? Genel Kurul Nasıl Toplanır, Yetkileri Nelerdir? Kooperatif Ana Sözleşmelerinde Neler bulunur? Kimler Ortak Olabilir? Konuların da kadın kooperatifçilerimize de bilgiler verildi. - DÜZCE