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Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması Gerçekleştirildi

10.06.2021 03:21
Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması Gerçekleştirildi, System.String[]

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın başkanlığında videokonferans sistemi düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması" toplantısına katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın başkanlığında videokonferans sistemi düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması" toplantısına katıldı. Sayın Bakanımız Yanık'ın Şanlıurfa'da yüz yüze gerçekleştirdiği toplantıya Şırnak ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt Valilikleri ve İllerde bulunan Kadın Kooperatifleri temsilcileri videokonferans sistemi üzerinden iştirak etti. Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendinin yanı sıra Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, SGK İl Müdürü Yahya Beroje, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Sadık Bora, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, TSO Başkanı Osman Geliş ve S. S. Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe İskenderoğlu da toplantı için hazır bulundu. Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda konuşma gerçekleştiren Bakan Yanık, kooperatifçiliğin imece kültürünün bir sonucu olduğunu belirterek, "Kooperatifçilik, çok içeriden yaşadığımız bir duygunun eseridir. Bugün baktığımızda biraz teknik geliyor olabilir ama kooperatifçiliğin ruh halini, Anadolu toprakları geçmişte çok içeride yaşamış, birbirine omuz vermeyi, birbirine el vermeyi, birbirinin eksiğini tamamlamayı, yokluğunu gidermeyi zaten yapagelmiştir. Bugün kooperatifler eliyle birbirimizin eksiğini tamamlarken, sonuç itibariyle içinde yaşadığımız toprağın geleceğini de beraber inşa ediyoruz. Bu gelecek inşası konusunu hiç unutmamak gerekiyor. " diye konuştu. "Güçlü olmak, ayakta kalmak ve geleceği, sahip olduğumuz kültür ve değerler sistemiyle kurabilmemiz için, birlikte mücadele etmek ve çalışmak zorundayız. " diyen Bakan Yanık, Bakanlığının yetkisi ve imkanları dahilinde kadın kooperatiflerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ederek "Sizlerin yaptığı her türlü çalışmanın içerisinde büyük bir mutlulukla yer alacağımızı ifade etmek istiyorum. " dedi, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesine destek veren ve çalışma içerisinde yer alan herkese teşekkür etti. Şehri Nuh'tan saygı ve selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Pehlivan ise,

"Malumunuz, Şırnak İlimiz bir serhat ili ve terörle mücadelenin geçmişten bugüne en yoğun şekilde yaşandığı illerden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının atmış olduğu kararlı adımlarla çok şükür ki huzur ve güvenlik iklimini yakalamış ve her geçen gün çok daha güvenli bir şekilde yolumuza devam eder durumdayız. Bu sayede İlimizde her geçen gün daha çok üretimden bahseder durumdayız. Bu bağlamda da kolektif bir çalışma anlayışını ifade eden ve gelişmiş ülkelerin kalkınma modellerine baktığımızda önemli bir yer tuttuğunu gördüğümüz kooperatifçiliğin İlimizde yaygınlaştırılması konusunda da ilgili bakanlıklarımızın ve sizlerin de destekleriyle gerekli adımları atma gayreti içerisindeyiz. Şırnak İlimiz Türkiye'nin en genç iki ilinden biri. Nüfusumuzun yüzde 50'si 24 yaş ve altındadır. Dolayısıyla genç kadın nüfusuna da sahibiz. Bu nüfusumuzun daha çok üretime kanalize edilmesi hususunda kooperatifçiliğin elbette ki önemi büyük. İlimizde de biri Merkezde, biri Cizre ve diğeri Beytüşşebap ilçemizde olmak üzere 3 kooperatifimiz var. Bunlar faaliyetlerine devam ediyor. 6 ilçemiz var. Hedefimiz tümünde kooperatifleri kurmak ve sayılarını giderek arttırmaktır. Bununla birlikte Uludere ilçemizde şu anda dernek çatısı altında faaliyet gösteren ve markalaşmayı da yine Valiliğimizin desteğiyle Uludere Kaymakamlığımızın koordinasyonunda 'Uluyörem' markası oluşturuldu. Bu marka için de hanım kardeşlerimiz orada ürünler üretiyorlar ve şuanda dijital platformlarda ve gerekse bire bir görüşmelerde bağlantılarla bu ürünlerin satışını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Genç bir nüfus ile sahip olduğumuzu söyledik. Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'in yer aldığı Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) bünyesinde geçtiğimiz yıl Genç İstihdamın Teşviki Projesi başlatıldı. Bu toplantıdan önce bu projenin İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısını yaptık. Tabi üretimin sağlıklı olabilmesi için eğitimin de sağlıklı olabilmesi gerekiyor. Bu kapsamda bilgisayar programlama tekniklerinden grafik tasarımına, ofis programlarından bilgisayar destekli muhasebe girişimciliğine, sosyal medya ve dijital pazarlamaya kadar pek çok konu başlığı var. Bundan şunun için özellikle bahsetmek istedim. Bugün Avrupa Birliği Delegasyonundan katılımcılar vardı. Onlar şunu ifade ettiler. Biz pozitif ayrımcılık yapmak adına yüzde 25 kadın katılımcı zorunluluğu getirmiştik. Ama yüzde 40'a ulaştı dediler. Tabi bu da hem İlimizde hem de bölge illerinde hanım kardeşlerimizin eğitim - öğretim süreçlerinde var olma istekliliğini ortaya koyuyor. Bu yıl uygulamaya koyacağımız otuza yakın sera projesinin tamamı kadın girişimcilerimiz hayata geçirecekler. Tekstil alanında ve benzeri alanlarda da her geçen gün kadınlarımız çok daha etkin bir şekilde var oluyorlar. Bu vesileyle bu toplantıyı tertiplediğiniz için Zat-ı Alinize, heyetinize teşekkür ediyorum Bu ve benzeri toplantıların hayırlı ve faydalı sonuçlara vesile olması temennisiyle sizleri ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. " dedi. Toplantıda, kadın kooperatifçiliği faaliyetleri, bu faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesi ve arttırılarak yaygınlaştırılması hususunda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması Gerçekleştirildi

Ali Hamza Pehlivan, Güneydoğu Anadolu, Derya Yanık, Şırnak, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Bölge Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika


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