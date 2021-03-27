Kadın Kooperatifleri Marmara Buluşması gerçekleşti - Son Dakika

Kadın Kooperatifleri Marmara Buluşması video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında Kadın kooperatifçiliği alanında işbirliklerini geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı IV. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında "3 Bölgede Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmalarının Gerçekleştirilmesi" çerçevesinde Kadın Kooperatifleri Marmara Buluşması Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin ile Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova İl Valileri ve Vali eşleri, kadın milletvekilleri, ilgili kamu kurumu temsilcileri ile kooperatif temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemi ile yapıldı. - KIRKLARELİ