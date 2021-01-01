Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek - Son Dakika

Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek

01.01.2021 11:22

Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek Yıldırım Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde aktif rol almalarını sağlamak hedefiyle gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek

BURSA - Yıldırım Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde aktif rol almalarını sağlamak hedefiyle gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yaptığı protokolle kadının beş adımda sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini sağlayacak yeni bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında, kız çocuklarının ve kadının haklara eşit erişimi, kadına yönelik şiddete karşı mücadele, kadın sağlığı sosyal ve ekonomik hayata katılımı, kadın eğitimi ve kadının sosyal ve ekonomik güçlendirilmesi adı altında 5 farklı başlıkta farkındalık oluşturucu ve bilinçlendirici faaliyetler gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Semiha Şan, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahinur Makar ve Esebey Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hanife Çalışkan ile Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Arıcı katıldı.

Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeyinde kadınların önemli bir yerinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın kooperatifleri bir yandan kadınlara iş olanakları sağlarken diğer yandan da kadınlar için sosyal çıkış noktaları olmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki rolünün etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz de ilçemizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizin sayılarının artmasına katkıda bulunurken, onlara verdiğimiz desteği de artırmak istiyoruz. Tecrübelerimizi, varsa eksiklerimizi Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç'in katkılarıyla ve diğer kurumlarımızın da destekleriyle daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geliriz. 2021 şifa olur, daha etkin toplantılar gerçekleştiririz" diye konuştu.

Kadınların başarı hikayelerinin yanında olmayı önemsediğini dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Kadına dair pozitif bir gündem oluşması önemli. Kadına şiddette önemli bir mücadele yürütüyoruz. Bu konuda önemli kararlarımız da var ama biz kadınlar şiddetle değil, başarılarla, yaptığımız güzel şeylerle anılmak istiyoruz. Kadın Kooperatifleri de bu konuda pozitif bir gündem oluşturuyor. Bursa bu açıdan örnek şehirlerimizden biri. Şu an Ticaret İl Müdürlüğümüze bağlı 9, Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ise 7 kadın kooperatifimiz var. Her geçen gün bu kooperatiflerin sayıları da artıyor. Tabi burada Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz gibi yerel yöneticilerin sahip çıkması, destek olması çok önemli. Sizler aslında hem kadın istihdamının hem de kadın girişimciliğinin anahtarı konumunda bulunduğunuz ilçede, mahallede bir gelişime tanık oluyorsunuz ve bu gelişimi sağlıyorsunuz. Ben de bir kadın milletvekili olarak sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek
Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek
Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek
Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın kooperatiflerine 'yıldırım' destek - Son Dakika Ekonomi


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