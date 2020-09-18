Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kadınların ekonomik hayatta çok daha fazla etkin olması amacıyla SATSO bünyesinde çalışmalar yürüten TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, kadın kooperatifi kurma çabaları için ilçeleri ziyaret ederek girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığının, "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" çerçevesinde 1 hafta boyunca kentin çeşitli ilçelerinde kadın girişimcilere kooperatifçilik anlatılarak, kooperatif kurmak isteyen girişimcilere rehberlik edildi.

Söz konusu proje kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü", Karasu, Serdivan, Geyve ve Hendek ilçelerinde SATSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin katılımı ile sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve vatandaşlarla buluşup tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Açıklamada, konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, Sakarya'nın öncü olacak kadınlar çıkaracak hoşgörülü bir coğrafya olduğunu belirtti.

Kurulun girişimleri ile hayata geçilen "Kadın İşbirliği Üretimin Geleceği" projesi ile kadınların ekonomik hayatta basamakları başarılı bir şekilde çıkmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın bir araya gelerek kooperatif çatısı altında girişimci hünerlerini sergilemeleri tek başına olmalarından çok daha verimli olacağının kurul olarak kanaatine vardık ve bu süreçte kadın kooperatifi kurma çalışmaları için Hendek ilçemizde kadınlarımız ile bir araya gelerek planlamalar gerçekleştirdik. Projede yol alarak Sakarya Ticaret İl Müdürümüz ile toplantılar gerçekleştirdik ve süreci resmiyete bağladık. Sonunda başararak kadınlarımızın kurmuş olduğu 3 kooperatifimize odamız bünyesinde berat takdimlerini gerçekleştirdik.

Hendek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu, Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde ilçelerimizde kadın kooperatifçiliği üzerine çalışmalarımıza destek oldular. Kendilerinin desteği ve iş birliği bizler için çok değerli, kendilerine teşekkür ediyoruz."