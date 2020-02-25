Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik toplantı yapıldı

7 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğünce kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğünce kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) toplantı salonunda, Nurdağı ilçesinde kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Eşref Akça, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Nurdağı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ile bazı kadın kooperatifi üyeleri katıldı.


Toplantıda, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerin arttırılması amacıyla, kadınların kooperatif kurmasına yönelik teşvik ve tanıtımlar anlatıldı.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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