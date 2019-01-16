Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın

- Kadın kuaförü görünümlü kürtaj merkezine baskınİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de, kadın kuaförü görünümlü yasa dışı kürtaj merkezine operasyon düzenlendi.

- Kadın kuaförü görünümlü kürtaj merkezine baskın



İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de, kadın kuaförü görünümlü yasa dışı kürtaj merkezine operasyon düzenlendi. Baskında Suriyeli bir doktor ve iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi Nurbanu Sokak 24 numaralı kuaförde kürtaj yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin de desteğiyle kuaför görünümlü merkeze giren sağlık çalışanları, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Yasa dışı kürtaj için kullanıldığı belirtilen merkezde, yapılan aramada tıbbi malzeme, çok sayıda ilaç ve ultrason makineleri ile tedavide kullanılan yatak bulundu. Operasyonda Abdullah O. isimli Suriyeli doktor, Abdo M. isimli iş yeri sahibi ve çalışan Sidra M'yi gözaltına aldı. Baskında kendi istekleri ile tedavi olmaya geldiklerini belirten 4 kişinin de ifadesi alındı. İş yeri ekipler tarafından mühürlenirken, ifadesi alınan zanlılar serbest bırakıldı.

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