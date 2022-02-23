Kadın kuaförün saldırı kabusu - Son Dakika
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Kadın kuaförün saldırı kabusu

23.02.2022 15:30
Kadın kuaförün saldırı kabusu

EYÜPSULTAN'da geçtiğimiz hafta kuaför salonu kurşunlanan 35 yaşındaki Rabia Ece'nin hayatı kabusa dönüştü.

EYÜPSULTAN'da geçtiğimiz hafta kuaför salonu kurşunlanan 35 yaşındaki Rabia Ece'nin hayatı kabusa dönüştü. Kuaförde çalışanlar işten ayrılırken, müşterileri de artık korkudan gelmemeye başladı. Olayla ilgili yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı. Saldırganların bulunmasını talep eden Ece, "Saldırıdan sonra dükkan boşaldı, müşterilerim artık gelmiyor ve camlarımı yaptıracak maddi imkanım da yok. Polisler bana yüzü açık olan kişinin azmettirici olduğunu söyledi, yüzü açık olan bir kişinin hızlı bulunabileceğini düşünüyordum ama henüz ortada hiçbir şey yok" dedi.

İstanbul'da 10 yıldır kadın kuaförlüğü yapan Rabia Ece (35), 5 ay önce Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yeni bir dükkana taşındı. Ece'nin dükkanı 14 Şubat günü saat 18.00 sıralarında yüzü maskeli, kapüşonlu bir kişi tarafından 15 kadının olduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırgan kuaföre 5 el ateş etti. İddiaya göre saldırıyı organize eden 3 kişi, olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ancak Rabia Ece, bu saldırıdan sonra daha kötü günler yaşamaya başladı. Olayın ardından müşteriler artık kuaför salonuna gitmiyor. Maddi olarak sıkıntı yaşadığını belirten Ece, müşterilerin korkudan gelmemesi sebebiyle yakın zamanda kuaför salonunu kapatacağını söyledi. Yaşanan olay sonrası, Ece ne işyerine ne de evine gidebildi. Kuaförde çalışan 7 kişi işten ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde, şüphelilerden birinin saldırı sonrasında elinde ekmek ve su ile olay yerinden sakince geçtiği görüldü. Azmettirici olduğu belirtilen bir kişinin ise yüzü kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

"15 KADIN ÖLDÜRÜLEBİLİRDİ"

Saldırıdan sonra dükkanına müşterilerin ve çalışanların artık gelmediğini belirten Ece, "Geçen hafta pazar günü 15 kadın ile birlikte kuaför salonundaydık. İçeride 15 can varken aniden silah sesi duyduk. Sesleri duyduktan sonra hepimiz yerimizden fırladık ardından cam parçaları üzerimize doğru sıçramaya başladı. 15 tane kadını bodrum katına götürerek onların hayatlarını kurtarmaya çalıştım. Arka taraftan aşağıya kaçtık. Saldırıdan sonra dükkan boşaldı, müşterilerim artık gelmiyor ve camlarımı yaptıracak maddi imkanım da yok. Dertleri ne bilmiyorum ama faillerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum, çünkü artık geceleri uyuyamıyorum. O anlar gözümüzün önünden gitmiyor. Bu durum kadınlara yönelik bir saldırı. Burada 15 kadın öldürülebilirdi" diye konuştu.Yetkililere seslenen Ece, "Yeni kamera görüntülerine ulaştık. Saldırı için iş birliği yapanlardan birinin yüzü çok açık nasıl bulunamıyor anlamıyorum. 15 kadının uykusu kabus oldu. Çok zor şartlardayım. Bu konuda maddi manevi destek bekliyorum. Ben yalnız yaşayan bir kadınım. Evim kira, dükkanım kira, üstelik kredi çekmiştim. Artık kiramı ödeyemeyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AZMETTİRİCİNİN YÜZÜ AÇIK AMA BULUNAMIYOR"Görüntülerdeki kişileri tanımadığını söyleyen Ece, "Polisler bana yüzü açık olan kişinin azmettirici olduğunu belirterek tanıyıp tanımadığımı sordu. Fotoğrafı çok yakınlaştırdım ama tanıyamadım" dedi.

- İstanbul
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
Kadın kuaförün saldırı kabusu
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Eyüpsultan, İstanbul, Saldırı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın kuaförün saldırı kabusu - Son Dakika


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