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Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi - Son Dakika

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi

20.08.2021 14:53
Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, kadın kuaförüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazırlanmış vaziyette uyuşturucular ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, kadın kuaförüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazırlanmış vaziyette uyuşturucular ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesindeki işlek cadde üzerinde bulunan kadın kuaföründe, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iş yeri sahibi Ş.T.'nin (43) ev ve iş yerine baskın yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, satışa hazırlanmış şekilde esrarlar, 3 tablet olarak 42 adet lyrica tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ş.T. isimli kadın gözaltına alındı. Ş.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi

Uyuşturucu, Hisarcık, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi - Son Dakika


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