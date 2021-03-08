8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti - Son Dakika

8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti

08.03.2021 12:18
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti, System.String[]

8 Marta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde , İzmir'deki bir kuaför, kadınlara jest olarak saç kesim ve bakımını onlara hediye etti.

İZMİR'deki bir kuaför, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saç kesim ve bakımı yaptıran kadınlardan ücret almadı. Kuaför salonunun sorumlusu Tuğçe Gölgeçen, zor günleri unutmak için kadınları mutlu etmek istediklerini belirterek, "Sosyal medyadan duyurduk. İnanamayanlar ve şaka yaptığımızı sananlar oldu. Sadece bugüne özel kadınlarımıza hizmet etmek istedik" dedi.

8 Mart Düna Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir'de 4 şubesi olan kuaför salonu da bugüne özel saç kesim ve bakımını ücretsiz yaptı.

Kuaför salonunun halkla ilişkiler sorumlusu Tuğçe Gölgeçen, İzmir'deki dört farklı şubeyi ziyaret eden kadınlara ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti. Pandemide eve kapanan kadınları, 8 Mart'ta mutlu etmek istediklerini söyleyen Gölgeçen "Sosyalleşmeyi özledik. Kadınlar gününde bu zorlu günleri unutturmak için özel bir şey yapmak istedik. Kadınlarımıza kendilerini iyi hissettirecek kuaför hizmeti sunduk. Sosyal medyadan duyurumuzu yaptık. İlgi çok yoğun. Bir günde şubemiz tamamen doldu. Şehir dışından bile gelenler var. Sadece teşekkür etmek için şaşkınlıkla arayanlar oldu, 'Emin misiniz? Şaka mı yapıyorsunuz?' diye inanmayanlar da var. Kadın Günü'ne özel bu uygulama" diye konuştu. 8 Mart'a özel uygulama için gelenlerle ilgilenen kuaför Efkan Gölgeçen de "23 yıldır işimi yapıyorum. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum" dedi.BAKIMINI ERTELEYENLER MEMNUN KALDIÜcretsiz saç bakımından memnuniyetini dile getiren Seda Ural, "Bu jest herkese örnek olmalı. Ücret almaması özel günde, çok anlamlı. Pandemi döneminde kuaförlere gidemeyip, bakımını erteleyen kadınlar için bunun bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kampanyayı sosyal medyada ilk gördüğünde inanamadığını söyleyen Duygu Demet ise, "İşinin ehli birisinden bu hizmeti almak güzel oldu. Koronavirüs salgınından sonra kadınlar gününde hepimize bu jest iyi geldi" dedi.


8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti

Kuaför, Emekçi, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı         
22:24
Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok         
22:10
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei