8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti - Son Dakika

İZMİR'deki bir kuaför, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saç kesim ve bakımı yaptıran kadınlardan ücret almadı. Kuaför salonunun sorumlusu Tuğçe Gölgeçen, zor günleri unutmak için kadınları mutlu etmek istediklerini belirterek, "Sosyal medyadan duyurduk. İnanamayanlar ve şaka yaptığımızı sananlar oldu. Sadece bugüne özel kadınlarımıza hizmet etmek istedik" dedi.

8 Mart Düna Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir'de 4 şubesi olan kuaför salonu da bugüne özel saç kesim ve bakımını ücretsiz yaptı.

Kuaför salonunun halkla ilişkiler sorumlusu Tuğçe Gölgeçen, İzmir'deki dört farklı şubeyi ziyaret eden kadınlara ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti. Pandemide eve kapanan kadınları, 8 Mart'ta mutlu etmek istediklerini söyleyen Gölgeçen "Sosyalleşmeyi özledik. Kadınlar gününde bu zorlu günleri unutturmak için özel bir şey yapmak istedik. Kadınlarımıza kendilerini iyi hissettirecek kuaför hizmeti sunduk. Sosyal medyadan duyurumuzu yaptık. İlgi çok yoğun. Bir günde şubemiz tamamen doldu. Şehir dışından bile gelenler var. Sadece teşekkür etmek için şaşkınlıkla arayanlar oldu, 'Emin misiniz? Şaka mı yapıyorsunuz?' diye inanmayanlar da var. Kadın Günü'ne özel bu uygulama" diye konuştu. 8 Mart'a özel uygulama için gelenlerle ilgilenen kuaför Efkan Gölgeçen de "23 yıldır işimi yapıyorum. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum" dedi.BAKIMINI ERTELEYENLER MEMNUN KALDIÜcretsiz saç bakımından memnuniyetini dile getiren Seda Ural, "Bu jest herkese örnek olmalı. Ücret almaması özel günde, çok anlamlı. Pandemi döneminde kuaförlere gidemeyip, bakımını erteleyen kadınlar için bunun bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kampanyayı sosyal medyada ilk gördüğünde inanamadığını söyleyen Duygu Demet ise, "İşinin ehli birisinden bu hizmeti almak güzel oldu. Koronavirüs salgınından sonra kadınlar gününde hepimize bu jest iyi geldi" dedi.