Son Dakika Haberleri: Kadın Kuaföründen Örnek Davranış

Kadın Kuaföründen Örnek Davranış

2 saat önce

Batman'da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile 10 yaşına kadar tüm kız çocuklarının saç kesimi ve bakımını ücretsiz yapacağını açıkladı.

Kadın Kuaföründen Örnek Davranış, System.String[]
Batman'da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile 10 yaşına kadar tüm kız çocuklarının saç kesimi ve bakımını ücretsiz yapacağını açıkladı.

Batman'da kuaförlük yapan İzzet Durmaz, Regaip Kandili'ne özel 10 yaşına kadar olan tüm kız çocuklarının saç bakım ve kesim işlemlerini ücretsiz yapacağını duyurdu. Durmaz, "7 Mart Perşembe günü Regaip Kandili, işletmemizde kandil gününe özel 10 yaşına kadar olan tüm kız çocuklarının saçlarının kesimini, bakımını ücretsiz yapma kararı almış bulunmaktayız. Amacımız bugüne özel çocukları sevindirmek, onların yüzünü bir nebze de olsa güldürmek bizi mutlu edecektir" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

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