Kadın Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor - Son Dakika

Kadın Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nur Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor.

Kadın Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nur Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor.


Kadınların yaşam koşulları ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında faaliyete giren Nur Kadın Kültür Merkezi, 2017 yılından bu yana birçok eğitim alanda kurs ve mezun vermeye devam ediyor. El sanatları, giyim, tekvando, judo, anasınıfı, Kur'an-ı Kerim ve plates gibi kursların bulunduğu merkez toplam 200 kursiyere ev sahipliği yapıyor. - ŞIRNAK

Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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