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Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt rölyef kursu

1 saat önce

Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde "Kağıt Rölyef Kursu" açıldı.

Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt rölyef kursu, System.String[]
Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde "Kağıt Rölyef Kursu" açıldı.

Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde kadınlara yönelik sanat kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan Kağıt Rölyef Kursu yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör beraberinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Işık ile birlikte Kadın Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyen Gelgör, kursiyerlerle sohbet etti.

Kursiyerlerin kağıt rölyef çalışmalarını çok beğendiğini belirten Başkan Gelgör "Kadın Kültür ve Sanat Merkezimiz kadınların meslek öğrenmeleri, sanat ile ilgilenmeleri hem de sosyal hayata daha fazla katılmaları açısından önemli bir misyonu yerine getiriyor. Kursiyerlerimizin çok değerli çalışmaları var. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak eserlerin yer alması ayrıcı sevindirici bir durum. El emeği ile sanatın buluştuğu bu eserlerin ekonomiye dönüştürülmesi için de çalışma yapmayı düşünüyoruz." dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Osmancık, Güncel
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