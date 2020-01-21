Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinden dönem sonu sergisi - Son Dakika
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Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinden dönem sonu sergisi

6 saat önce

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri (KKSM), kadınlara yönelik önemli kültür, sanat ve spor faaliyetlerine devam ediyor.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinden dönem sonu sergisi, System.String[]

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri (KKSM), kadınlara yönelik önemli kültür, sanat ve spor faaliyetlerine devam ediyor. Merkezlerdeki kurslara katılan kadınlar el emeği, göz nuru ürünlerini açtıkları sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.


KKSM'lere katılan kadınların el emeği göz nuru eserleri inceleyen Feyza Aşgın, merkezdeki çalışmaları yakından takip ettiğini ve yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirtti.


Çorumlu kadınların kendilerine fırsat verilince çok güzel işler ortaya koyduğuna dikkat çeken Feyza Aşgın, "Yapılan tüm bu güzel çalışmalar nedeniyle emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün burada sergilenen ürünler hem hanımlarımızın ne kadar maharetli olduklarını ortaya koyuyor. Sergilenen ürünlerin satışıyla da kendilerine gelir elde edecekler. Gerekli durumlarda da hem sipariş alacaklar ve kurslarımızın da tanıtımını yapacaklar." dedi.


Ney dinletisi ile devam eden serginin sonunda Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle misafirlere lokma ikram edildi.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın'ın açılış kurdelasını kestiği sergiye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat'ın eşi Hacer Yağbat ve Lemzi Çöplü'nün eşi Seher Çöplü de katıldı. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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