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Son Dakika Güncel Kadın kursiyerler Mehmetçik için hatim indirdi

Kadın kursiyerler Mehmetçik için hatim indirdi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler, düzenlenen programda Mehmetçik için hatim indirip dua etti.

Kadın kursiyerler Mehmetçik için hatim indirdi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler, düzenlenen programda Mehmetçik için hatim indirip dua etti.


'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için daha önce okunan Kur'an-ı Kerim'in hatim duasını yapıp, mevlit okutan Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, kursiyerler, eğitmenler ve gönüllü bayanlar, Mehmetçiğe dua etti.


Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kısa bir bilgi veren Kadın ve Gençlik Merkezleri Koordinatörü Yasemin Delibaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim'in hatim duasının düzenlenen bir programla yapıldığını dile getirdi. Delibaş, "Operasyon başladıktan kısa bir süre sonra kursiyerlerimize dağıttığımız cüzlerin okunmasından dolayı bir hatim ve mevlit programı düzenledik. Bu etkinliğimizde kadınlarımız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in hatimi yapılıp, ardından mevlit okutuldu. Sınırda, güvenliğimiz için mücadele eden Mehmetçiğimize dua eden bayanlarımıza şerbet dağıtarak etkinliğimiz sonlandırdık. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize, eğitmenlerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Benzer bir etkinlik Toplumsal Gelişim Merkezi kursiyerleri tarafından TOGEM'de gerçekleştirildi. TOGEM Akif Ersoy Toplantı Salonunda bir araya gelen kursiyerler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik için Yasin-i Şerif ve Fatih Suresi okuyarak, askerlerimize dua etti. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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