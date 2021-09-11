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Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu - Son Dakika

Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu

11.09.2021 16:10
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Malatya Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri ve Kooperatifte eğitim alan kadınlar, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisleri ve diğer yatırımlar alanlarını gezdi.

Malatya Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri ve Kooperatifte eğitim alan kadınlar, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisleri ve diğer yatırımlar alanlarını gezdi.

Kadınların iş gücüne katılımını, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadınların el ürünlerini üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla Battalgazi Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri ve Kooperatif bünyesinde kurs alan kursiyerler, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan yatırım alanlarını gezdi. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder'inde katıldığı gezide, kadınlar tur otobüsüyle Sosyal Tesisler, Arslantepe Höyüğü, Eskimalatya Yaşam Müzesi (Poyraz Konağı), Derme Deresi Proje alanını gezdi. Son olarak İspendere İçme Sularında piknik yapan kadınlar, gönüllerinde bir gün yaşadılar.

"Kadın kursiyerlerin gezi mutluluğu"

Eğitimleri güzel bir tur gezisiyle noktaladıklarını vurgulayan Ebru Çakmak isimli kursiyer, "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak eğitimimizi, güzel bir gezi turuyla noktaladık. Kursumuz Türk mutfağı ve pastacılık üzerineydi. 3 aylık bir süreçti. Maddi ve manevi olarak bizlere çok şey kattı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" derken, Ayhan Akdemir isimli kursiyer, "Battalgazi Belediyesi'nin açmış olduğu kurstan güzel sonuçlar aldık. Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Bize sertifikalarımızı verecekler. Bize böyle bir şans tanıdıkları için bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hikayeler yazmaya devam edeceğiz"

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak birçok eğitime imza attıklarının altını çizen Fahri Başkan Yıldız Güder, "Kadınlar, toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli bir şekilde yetişmesi için kadınların rolü çok ama çok büyüktür. Bizlerde Battalgazi Kooperatifi olarak birçok eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz. Örnek olarak geçtiğimiz yıl 100 kadınımıza girişimcilik eğitimi vererek, sertifikalarını verdik. Bugünde eğitimlerimizin sonunda kadınlarımıza güzel bir gezi turu hazırladık. Kadınlarımız çok ama çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca bizlerde mutlu olduk. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifleri olarak kadınlarımız ile birlikte güzel hikayeler yazmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın üretirse toplum gelişir, toplum gelişirse dünya değişir" diye konuştu. - MALATYA

Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu
Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu
Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu
Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu
Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu

Kooperatif, Yatırım, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın kursiyerlerin Battalgazi'de gezi mutluluğu - Son Dakika


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