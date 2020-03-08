Kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı - Son Dakika

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki resim kursuna katılan kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı.
Müdürlük sergi salonundaki serginin açılışını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve kursiyerler gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Palancıoğlu, kursiyerleri verdikleri emekten dolayı tebrik etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun ise kursiyerlere ait 130 resmin sergide yer aldığını belirtti.
Dursun, serginin 13 Mart'a kadar gezilebileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından kursiyerler ve aileleri sergiyi gezdi.