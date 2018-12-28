Kadın kurucusu olan girişimlere ilgi artıyor
1 saat önce
Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, girişimcileri cinsiyet ve tecrübe açısından dengeli bir ekip kurmaya teşvik ediyor.
Türkiye
'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, girişimcileri cinsiyet ve tecrübe açısından dengeli bir ekip kurmaya teşvik ediyor. (Murat Yıldız
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:40
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