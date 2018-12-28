Son Dakika Haberleri: Kadın kurucusu olan girişimlere ilgi artıyor

Kadın kurucusu olan girişimlere ilgi artıyor

1 saat önce

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, girişimcileri cinsiyet ve tecrübe açısından dengeli bir ekip kurmaya teşvik ediyor.

Kadın kurucusu olan girişimlere ilgi artıyor, System.String[]
Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, girişimcileri cinsiyet ve tecrübe açısından dengeli bir ekip kurmaya teşvik ediyor. (Murat Yıldız)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:40 

Murat Yıldız, Türkiye, Ekonomi
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