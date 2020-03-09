Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest - Son Dakika

Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest

6 saat önce

Eskişehir'de, yıllardır kurye olarak çalışan Beyhan Kıymaz'a süpriz yapan meslektaşları, çiçek ve plaket takdim ederek o gün izin yaptırdı.

Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest, System.String[]

Eskişehir'de, yıllardır kurye olarak çalışan Beyhan Kıymaz'a süpriz yapan meslektaşları, çiçek ve plaket takdim ederek o gün izin yaptırdı.


Eskişehir'de, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara jestler birbiri ardına devam ediyor. Kentte 2015 yılından bu yana bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Beyhan Kıymaz'a Eskişehir Motosikletli Kurye Derneği tarafından sürpriz yapıldı. İş yerine gelen Dernek Başkanı Onur Kocaoğlu ve üyeler, günün anlam ve önemine binaen Yılmaz'a çiçek ve başarılarından dolayı plaket takdimi yapıldı. Ardından daha önceden iş yeriyle anlaşılıp, kadın kuryenin o gün alacağı yevmiyesi de verilerek, günü ailesi ve çocuklarıyla birlikte geçirmesi için evine gönderildi.


"Kadın kuryelerin devamını bekliyorum gelsinler, korkmasınlar, bu işi yapsınlar"


Yapılan sürpriz hakkında duygularını dile getiren Beyhan Kıymaz, dernek başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, "Motoru çok sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Motosiklet sürmeyi seviyorum. Baktım ki üstünden hiç inmeyeceğim o yüzden bu mesleği yaptım. Tabii ki bu mesleğin zorlukları da var. Trafikte sıkıştırıyorlar, çoğu zaman yol vermiyorlar. Hele yüzüme bakıp kadın olduğumu görünce daha çok yol vermiyorlar. Bu mesleği yaptığım için çok sevinen ve takdir edenler var. Ben de kadın kuryelerin devamını bekliyorum gelsinler, korkmasınlar, bu işi yapsınlar" ifadelerini kullandı.


"Eskişehir'de değil, Türkiye'de tek Beyhan ablamız"


Dernek Başkanı Onur Kocaoğlu ise "Beyhan ablamız, yıllardır Eskişehir'de motosikletli kadın kurye olarak çalışmakta. 3 çocuk annesi, böylesi yok. Eskişehir'de değil, Türkiye'de tek Beyhan ablamız. Yıllardır bu işi erkeklerin dahi cesaret edemediği bu mesleği icra etmektedir. Kendisi medarı iftiharımızdır. Biz kendisine ne kadar ödül, değer verirsek azdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı 3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]