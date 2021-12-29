Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

- Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz günlerde sipariş götüren kadın kuryeyi acımasızca darp eden 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 23 Aralık Perşembe günü Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kuryelik yapan Elvin Danışmaz'ı akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobil sıkıştırdı. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü, iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran genç kuryeye araçtan inen bir şahıs daha vurmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Bunun üzerine şüpheliler araçlarına binerek kaçtı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kuryeyi darp eden E.Ç.ve yanında bulunan iki kişi yakalandı.