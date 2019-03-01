Son Dakika Haberleri: Kadın Liderin Yönettiği Fuhuş Çetesinden 4 Kişi Tutuklandı

Kadın Liderin Yönettiği Fuhuş Çetesinden 4 Kişi Tutuklandı

8 dakika önce

Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırmaktan gözaltına alınan 9 kişilik fuhuş çetesinin Azeri liderinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Kadın Liderin Yönettiği Fuhuş Çetesinden 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırmaktan gözaltına alınan 9 kişilik fuhuş çetesinin Azeri liderinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te fuhuş yaptıran şahısları takibe aldı. Çok sayıda adreste 1 aylık takibin ardından fuhuş yapıldığını belirleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışından iş vaadi ile kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen ve liderliğini Azeri S.M. adlı kadının yaptığı 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çete lideri S.M. ile T.N., S.A., F.D.S., M.A.E., Y.K., R.E., N.T. ve M.G., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan zanlılardan çete lideri S.M. ile T.N., N.T. ve M.G. tutuklanırken, R.E., F.D.S., M.A,E., Y.K. ve S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

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