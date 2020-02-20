Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, "Kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe, eşit fırsatlar sunmadıkça, ekonomiye dahil etmedikçe ne Türkiye için ne de dünya için sürdürülebilir kalkınmadan, ekonomik büyümeden söz edebiliriz." dedi.

Erdem, KAGİDER, TurkishWIN, UPS ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) paydaşlığında bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kadın Liderlik Platformu Zirvesi 2020"de yaptığı konuşmada, özel sektörde kadın liderliğinin artması için kurumların iyi uygulamalarını paylaştığı, birbirinden öğrendiği, ilham aldığı Kadın Liderlik Platformu'nun bugüne kadar 24 etkinlik düzenlediğini bildirdi.

Türkiye'de çalışma yaşında olan kadınların sadece 3'te birinin iş gücünde olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada olduğumuzu artık hepimiz biliyoruz. Bir diğer gerçek de eşit fırsatlar verildiğinde Türkiye'de kadınlar hızlıca yükseliyor, yönetim kurullarında yer alıyor. Fortune dergisinin Amerika'da ilk 500 şirket arasında yaptığı araştırmada ilk 250 şirketin neden diğerlerine göre daha karlı olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Araştırma sonunda sadece yönetim kurullarında değil, tüm kademelerde kadınların da eşite yakın oranda yer aldığı görülüyor. Bunlara 'smart companies' deniyor. Kadın Liderlik Platformu'nda da Türkiye'nin akıllı şirketleri bir araya geldi ve özel sektörde kadın liderliği için çalışan büyük bir ekosistem oluştu. Kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe, eşit fırsatlar sunmadıkça, ekonomiye dahil etmedikçe ne Türkiye için ne de dünya için sürdürülebilir kalkınmadan, ekonomik büyümeden söz edebiliriz."

"G20 ülkeleri kadınları ekonomiye katmak için hedef koyuyor"

Emine Erdem, G20 ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için kadınların ekonomiye katılımını artırmak üzere hedefler koyduğunu, bu doğrultuda 2015 Türkiye G20 başkanlık döneminde kurulan ve KAGİDER'in başkanlığını üstlendiği Women-20 (Kadın-20) açılım grubunun 4 farklı ana başlıkta 20 ülke için de geçerli olacak politika önerileri için çalıştığını anlattı.

Bugün zirvenin temasının "egosistemden ekosisteme" olduğunu belirten Erdem, Kadın Liderlik Platformu'nun da gerek paydaşlar gerekse katılımcı firmalar ile egosistemden ekosisteme geçişin, kapsayıcılığın çok güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de pek çok sektörde toplam 12 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık"

EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak da Türkiye'de faaliyete başladıkları 2009 yılından bu yana söz konusu prensipler temelinde tarımdan sanayi ve ticarete, altyapıdan madencilik ve enerjiye, finansal hizmetlerden bilgi ve iletişim teknolojilerine pek çok sektörde toplam 12 milyar avronun üzerinde yatırım yaptıklarını anlattı.

Işlak, "Bunun 4'te birine karşılık gelen 3 milyar avronun üzerindeki toplam 49 projemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik kapsayıcılığı destekledik." dedi.



Bankanın hem Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Stratejisi (2016-2020) hem de Türkiye Ülke Stratejisi (2019-2024) doğrultusunda yatırımlarında kadın girişimciliğini ve kadınların finansmana, becerilere, istihdama ve hizmetlere erişimini desteklemeye devam ettiklerini bildiren Işlak, şunları kaydetti:



"Kadın istihdamında OECD ülkeleri ortalaması yüzde 64 iken, tüm gelişmelere rağmen Türkiye'de bu oran yüzde 34. McKinsey'in 2016'da yayımladığı Women Matter isimli raporundaki en çarpıcı bulgulardan biri 2025'e kadar OECD kadın istihdam ortalamasına erişilmesi halinde Türkiye GDP'sine (GSYH) sunulacak katkının 250 milyar dolar olduğu. Bu hedeflere erişebilmek çok iyi bir stratejik planlamadan geçiyor. Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz yeni dönem ülke stratejimiz; kapsayıcı yatırımların ve politikaların teşvik edilmesindeki fırsatlara ışık tutuyor, özel sektör ile geliştirilecek iş birlikleri konusunda bize rehberlik ediyor."

"Kadınların ekonomiye katkı sağlamadığı ülkelerin de sağlıklı büyümeleri mümkün değil"

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç ise UPS olarak özellikle kadın liderliği konusunda etkili programlar geliştirmeye ve uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Yönetim kurulunda kadınların bulunmasının kendileri için önemli bir konu olduğunu, bu yüzden son yıllarda hem yönetim kurulunda hem de operasyon seviyesinde kadın lider oranını yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Kılıç, "Buna ek olarak, girişimci kadınlarımızın da işlerini dünyaya açmaları, ürünlerini yeni pazarlara ulaştırmalarını desteklemek amacıyla Kadın İhracatçı Programı'nı hayata geçirdik. Tek kanatlı kuş nasıl uçamaz ise kadınların ekonomiye katkı sağlamadığı ülkelerin de sağlıklı büyümeleri mümkün değil. Bu bir yolculuk... Hep birlikte kadınların ekonomiye katılımı için yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak, 2020 yılı hedeflerinin, platform buluşmalarını İstanbul dışına taşımak olduğunu söyledi.