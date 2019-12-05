Eskişehir'de manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan kadın madenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Nemli Mahallesi'nde faaliyet gösteren manyezit madeninde çalışan ve Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurarak örgütlenen kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları hakkında bilgi alıp seçkideki eserleri inceledi.

Kadın madenciler, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.