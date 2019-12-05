Son Dakika Haberleri: Kadın madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kadın madenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kadın madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Eskişehir'de manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan kadın madenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Eskişehir'de manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan kadın madenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Nemli Mahallesi'nde faaliyet gösteren manyezit madeninde çalışan ve Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurarak örgütlenen kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları hakkında bilgi alıp seçkideki eserleri inceledi.

Kadın madenciler, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kadın madenciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin kuaförde geçirdiği süre kadınları geçiyor
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 15:52:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]