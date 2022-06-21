Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası

21.06.2022 12:55
Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi. Bir müşteri, eşini bekleyen diğer müşteriye, 'İçeriyi mi niye gözetliyorsun' deyince ortalık karıştı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Outlet Center AVM'de bulunan Madame Moss mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, aileleri ile alışverişe gelen iki müşteri mağaza içinde hanımları ürünleri denerken beklemeye başladı. Giyinme kabinlerinin önünde bekleyen müşterilerden biri, yine hanımını bekleyen bir diğer müşteriye, 'Niye burada bekliyorsun. İçeriyi mi gözetliyorsun?' dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Giyinme kabinlerinin önünde birbirine giden iki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı.

Ardından AVM güvenliği olaya müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Müşterilerden birisi güvenlik amacıyla mağaza içinde bekletilirken, dağılan kıyafetleri çalışanlar topladı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement