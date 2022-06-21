Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Son Dakika
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Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası

21.06.2022 19:21

Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi.

Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi. Bir müşteri, eşini bekleyen diğer müşteriye, 'İçeriyi mi niye gözetliyorsun' deyince ortalık karıştı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Outlet Center AVM'de bulunan Madame Moss mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, aileleri ile alışverişe gelen iki müşteri mağaza içinde hanımları ürünleri denerken beklemeye başladı. Giyinme kabinlerinin önünde bekleyen müşterilerden biri, yine hanımını bekleyen bir diğer müşteriye, 'Niye burada bekliyorsun. İçeriyi mi gözetliyorsun?' dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Giyinme kabinlerinin önünde birbirine giden iki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı.

Ardından AVM güvenliği olaya müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Müşterilerden birisi güvenlik amacıyla mağaza içinde bekletilirken, dağılan kıyafetleri çalışanlar topladı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Son Dakika
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