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Kadın mahkum havalandırma borusundan böyle kaçmaya çalıştı
6 saat önce
? ABD'nin Ohio eyaletinde Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin tavanda bulunan havalandırma borusuna tırmanarak kaçmaya çalışırken polis tarafından aşağıya çekilerek yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
? ABD'nin Ohio
eyaletinde Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin tavanda bulunan havalandırma borusuna tırmanarak kaçmaya çalışırken polis tarafından aşağıya çekilerek yakalandı. Hapishane güvenlik kamerası, o anları anbean kaydetti.Ohio eyaletinin Dayton kentindeki Montgomery County Hapishanesi'nde 42 yaşındaki Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin bekleme salonu bölümünde bulunan koltuğu duvar kenarına çekti. Koltuğun üstüne çıkarak tavanda bulunan havalandırma borusuna giren kadın mahkum polis tarafından fark edildi. Görüntülerde, kadın mahkumun havalandırma borusundan sarktığı, polisin ise kadının bacaklarından tutarak aşağıya çekmeye çalıştığı görüldü.
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