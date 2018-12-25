Son Dakika Haberleri: Kadın Mahkumlar Duvarı Delerek Kaçtı

Kadın Mahkumlar Duvarı Delerek Kaçtı

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 21 kadın mahkum, hapishanenin duvarını delerek firar etti.

Kadın Mahkumlar Duvarı Delerek Kaçtı, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 21 kadın mahkum, hapishanenin duvarını delerek firar etti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda Beni eyaletinde 21 kadın mahkum cezaevinden kaçtı.

Beni Belediye Başkanı Nyoni Bwanakawa, mahkumların cezaevinin duvarı deldiğini, ardından gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçtığını söyledi.

Firar eden kadınlar arasında, bölgede faaliyet gösteren silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.

KDC'de son yıllarda mahkumlar, sıklıkla cezaevinden kaçarken daha önce kadınların toplu firarına rastlanmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:43 Kaynak: AA

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