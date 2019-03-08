Son Dakika Haberleri: Kadın Mahkumlardan Tiyatro Oyunu

Kadın Mahkumlardan Tiyatro Oyunu

56 dakika önce

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mahkumlar ile çocukları gönüllerince eğlendi.

Kadın Mahkumlardan Tiyatro Oyunu, System.String[]
Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mahkumlar ile çocukları gönüllerince eğlendi.

Cezaevinin etkinlik salonunda düzenlenen program, mahkumların tiyatro oyunuyla başladı.

Protokoldekilerden büyük beğeni toplayan oyunun ardından seslendirilen şiirler dinleyenleri duygulandırdı.

Mahkumların halk oyunlarının ardından protokol üyeleri tarafından kadınlara karanfil, çocuklarına da çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca hükümlü ve tutuklu kadınların el işi eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, cezaevi yöneticileri ile infaz koruma memurları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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