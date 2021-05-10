Kadın markası LOUD'tan çevre dostu ve vegan koleksiyon - Son Dakika

ÇEVRE dostu malzemeleri ve vegan deri seçimleriyle 70'ler, 80'ler, 90'lar modası ile trend çizgileri harmanlayan 'LOUD' markası yeni koleksiyonuyla dünya çapında bir marka olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

LOUD sade, özgün tasarımlarıyla 70'ler, 80'ler, 90'lar modasını, geleceğin moda çizgilerine karıştırarak kendine özel stilleri üretmeye devam ettiğini duyurdu. Kullandığı kumaş ve aksesuarında 'LOUD giyen kadınlar güçlüdür' algısı oluşturmayı hedefleyen marka, ürünlerdeki maskülen tarzın görüntüsüyle de tutku, cesur ve özgüveni temsil etmeyi ve çekici bir imaj çizmeyi amaçlıyor.

'HEDEFİMİZ DÜNYA ÇAPINDA MARKA OLMAK'

Markanın kurucusu Donya Mirzadeh, "70'lerin stilinden ilham alarak oluşturduğumuz yeni koleksiyonumuzda kumaşlarımızı seçerken 'çevre dostu' malzemeler kullandık. Özellikle deri parçalarda vegan seçimi yaptık. Yeni koleksiyonumuzun ismi 'Back to Party'. Biz bu koleksiyonu 70'ler modasında ilham alarak tasarladık ve onların elementlerinden kullandık. Yeni koleksiyonda, sade, günlük tercih edilen kumaşları, gece kumaşlarıyla karıştırarak, hem günlük giyim hem de gece şıklığı yaratan muhteşem ürünleri hazırlanma sürecindeyiz. İlerleyen yıllarda hedefimiz dünya çapında popüler bir marka olmak" diye konuştu.