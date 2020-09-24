Kadın markasından sonbahar ve kış koleksiyonu seçenekleri - Son Dakika

Modern, şehirli ve stil sahibi kadınların markası olduğuna dikkat çeken NGSTYLE'in, yeni sezon ürünleriyle Morhipo.com'da müşterilerinin karşısına çıktığı duyuruldu.

Kadın markası NGSTYLE'nin 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonu ile ilgili sade ve şık tasarımların ön plana çıktığını, yaka ve omuz detaylı trikoların dikkat çektiğini belirten Morhipo, "Yaka işlemeleri ve omuz dekoltelerinin oldukça sık karşımıza çıkacağı bu yıl, özellikle fular yakalı şifon gömlekler ve elbiseler çalışan kadınların kurtarıcı parçası olarak gardıroplardaki yerini alacak. Son birkaç sezondur trend olan animal print'i, bu sezon da kazak ve hırkalar başta olmak üzere, elbise ve eteklerde görmeye devam edeceğiz. Özellikle leopar deseni toprak tonlarla kombinleyerek güçlü ve stil sahibi bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu sezonun dikkat çeken trendlerinden biri de blok renk kullanımları. Özellikle trikolarda göreceğimiz kontrast ya da ton sür ton renk blokları stilinize sportif bir hava katacak.NGSTYLE'ın 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuna modanın e-ticaretteki adresinden morhipo.com'dan ulaşabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

- İstanbul