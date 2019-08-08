Son Dakika Haberleri: Kadın meclis üyelerinden örnek davranış
Son Dakika Güncel Haber

Kadın meclis üyelerinden örnek davranış

44 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın kadın meclis üyeleri tarafından meclise verilen önerge ile ilçede kadın dayanışma merkezi açıldı.

Kadın meclis üyelerinden örnek davranış, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın kadın meclis üyeleri tarafından meclise verilen önerge ile ilçede kadın dayanışma merkezi açıldı.

Kemalpaşa ilçesinde, AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Çile Özkul, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Avukat Sedanur Özer, meclise kadın dayanışma merkezi açılması için önerge verdi Önergeye, AK Parti Grup Başkan Vekili Metin Yaşar ve meclis üyesi Okan Bildirici de imzalı destek oldu.

Verilen önerge üyelerin oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi ve ilçede kadın dayanışma merkezi açıldı. İlçede böyle bir merkezin olmadığını ifade eden Çile Özkul, "Aslında önerge ile sadece kadın dayanışma merkezi açılmasını talep etmedik. Amacına uygun bir merkezin açılmasını istedik. Burada kadınlarımıza hukuksal ve psikoloji destek verilmesi gerektiğini de ifade ederek Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak konunu önemini belirtip takipçisi olacağımızı da hatırlattık. Kadınlarımızın her türlü hizmetten en üst seviyede yararlanmaları noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN)
Kenya'da Ulusal Meclis'e bebeğiyle giden milletvekili, salondan atıldı Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın meclis üyelerinden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]