Kadın Meclis üyesi, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

HAKKARİ'de sokak köpekleri ve yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar, kışın en çok yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak ve yaban hayvanlarını etkiliyor. İl Genel Meclis üyesi Nesibe Gülüşlü ve beraberindeki İl Özel İdaresi Müdürlüğü çalışanı Yunus Emre Tekin, araçla köyleri ziyaret etti. Hakkari'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli ve Pınarca köylerine gelen Gümüşlü, temin edilen yemleri sokak köpekleri için doğaya bıraktı. Gümüşlü, soğuk kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak köpekleri ve yabani hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.