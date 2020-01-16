Kadın Meclis üyesi, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Meclis üyesi, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Kadın Meclis üyesi, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

7 saat önce

HAKKARİ'de sokak köpekleri ve yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kadın Meclis üyesi, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı, System.String[]

HAKKARİ'de sokak köpekleri ve yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar, kışın en çok yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak ve yaban hayvanlarını etkiliyor. İl Genel Meclis üyesi Nesibe Gülüşlü ve beraberindeki İl Özel İdaresi Müdürlüğü çalışanı Yunus Emre Tekin, araçla köyleri ziyaret etti. Hakkari'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli ve Pınarca köylerine gelen Gümüşlü, temin edilen yemleri sokak köpekleri için doğaya bıraktı. Gümüşlü, soğuk kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak köpekleri ve yabani hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:50 Kaynak: DHA
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