Kadın Meclisi 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Meclisi 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Kadın Meclisi 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

7 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kadın Meclisi 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.


8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile hafta boyunca çeşitli etkinlikler hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk programı Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Psikolog Duygu Özdemir tarafından gerçekleştirilen "Kadın Olmak" konulu söyleşiye Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Oğur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Psikolog Elif Kurumuş, program çerçevesinde öğrencilere ergenlik, şiddet ve şiddet çeşitleri, şiddetle mücadele gibi konularda bilgi verdi.


Yaşlıları unutmadılar


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin bir diğer programı ise Tavas Nikfer Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etmek oldu. Yaşlılarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Meclis üyeleri hazırladıkları hediyeleri de huzurevi sakinlerine vererek gönül aldı. Kadın Meclisi bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlar için de "Kadın Olmak" konulu söyleşi düzenledi. Kadınlara şiddet ve şiddet çeşitleri, şiddetle mücadele, şiddetsiz iletişim gibi birçok konuda bilgi veren Özdemir, ikili ilişkilerde iletişimin önemine dikkat çekti.


8 Mart'a özel programlar


Başkan Özen, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anma programları düzenlediklerini ifade ederek, "Her yıl farklı etkinliklerle gerçekleştirdiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarımız bu yıl da çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor. Bu kapsamda Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimizle, Tavas Nikfer Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi'nde yaşlılarımız ile Ozan Tekstil'de çalışan kadınlarımızla bir araya geldik. Çok verimli geçen programlar düzenledik" diye konuştu. - DENİZLİ

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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