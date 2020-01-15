Kadın Meclisi Başkanı Bulut güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Meclisi Başkanı Bulut güven tazeledi - Son Dakika

Kadın Meclisi Başkanı Bulut güven tazeledi

6 saat önce

Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Meclisi seçiminde Salih Bulut tekrar başkanlığa seçildi.

Kadın Meclisi Başkanı Bulut güven tazeledi, System.String[]

Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Meclisi seçiminde Salih Bulut tekrar başkanlığa seçildi.


MABESEM Salonunda düzenlenen Genel Kurul'a Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ve kadın meclisi üyeleri katıldı.


Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu söyleyerek, özellikle aile temelini sağlam oluşturmada kadınlara çok büyük görevler düştüğünü ifade etti. Kent Konseyi Kadın Meclisinin birbirinden farklı ve anlamlı çalışmalar yaptığını belirten Gürkan, "Bundan sonraki yapılan tüm çalışmalara bende elimden geldiğince katılmaya ve katkı sunmaya çalışacağım" dedi.


Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan da, bireylerin kendilerini ifade etme noktalarında Kent Konseylerinin önemli bir role sahip olduğunu söyleyerek, özellikle kadınların bu platformda kendileri ve yaşadıkları kent için yapmış oldukları çalışmaların takdire şayan olduğunu vurguladı.


Artan, Kadın Meclisi Genel Kurulu ile belirlenecek yeni yürütme kurulunun Malatya'da yaşayan kadınlar için özverili çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ettireceklerine inandığını söyledi.


Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ise, kadın meclisi olarak yapmış oldukları ve bundan sonra yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapmış oldukları çalışmalarda olumlu geri dönüşler aldıklarını ve bundan çok memnun kaldıklarını ifade eden Bulut, " Bir kadının derdiyle dertlenmemiz ve ufakta olsa yüzünde bir tebessüm olduğunu görmemiz bizlerin tüm yorgunluğunu unutturuyor" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı'nın genel kurula sunduğu liste oy çokluğu ile kabul edildi.


Yapılan seçim sonucunda Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri şöyle belirlendi:


"Saliha Bulut (Kadın Meclisi Başkanı), Yürütme Kurulu Üyesi Nazire Dirikolu, Nazife Yeniceli, Sezgin Hadiç, Ayşegül Kama, Nigar Doğan, Songül Akkılıç, Dilek Akyüz, Av. Zeliha Gültekin ve Nilüfer Kısak." - MALATYA

Kent Konseyi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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