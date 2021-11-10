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Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika

Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor

10.11.2021 12:12

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Slovenya ve 14 Kasım'da Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları, geleceğe umutla bakıyor.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Slovenya ve 14 Kasım'da Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları, geleceğe umutla bakıyor.

Ay-yıldızlı formayı giyen oyunculardan Manolya Kurtulmuş ve Tuğçe Canıtez, eleme maçları öncesinde milli takımla ilgili düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Bu sezon Fenerbahçe Safiport'a transfer olan ve ilk defa milli takıma seçilen Manolya, yeni bir jenerasyona sahip olduklarını belirtti.

Bir kabuk değiştirdiklerini ve her oyuncunun bunun bilincinde olduğunu dile getiren 23 yaşındaki basketbolcu, "Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Maçlarımıza ona göre hazırlanıyoruz. Şimdi önümüzde grubumuzda 2 önemli maç var. O maçları kazanıp bir sonraki pencereye geçmek istiyoruz ve 2023'te yer almayı hedefliyoruz. Oraya katılırsak daha önce gelen başarıları tekrarlamak istiyoruz. Yeniden milli takımımızı gururlandırmak istiyoruz. Genç bir jenerasyonuz ama bence bu takımla birkaç seneye çok iyi başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu ve tecrübe kazandıkça başarıların artarak devam edeceğine inandığını aktaran milli basketbolcu, "Takımdaki sinyaller bence çok iyi. Çok da çalışıyoruz. Zaten genç olduğumuz için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Rakiplerimiz bize göre daha tecrübeli ama biz de çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Sahada çok daha genç ve enerjiğiz. Biz de bu yönümüzü öne çıkararak maçlarımızı kazanmayı düşünüyoruz. Takımıma güvenim sonsuz. İki maçı da iyi geçireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın son Avrupa Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldığını kaydeden Manolya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tecrübe kazandıkça kadın milli takımının daha önce gerçekleştirdiği başarıların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. 2023'te bu bir adım olacak, bir anda çok büyük şeyler beklemiyoruz ama her şey adım adım ilerleyecek. Zamanla daha iyi olacak çünkü çok genciz. Biraz daha tecrübe kazanmamız gerekiyor. Gelecek için çok iyi sinyaller veriyoruz. Geçtiğimiz şampiyona istediğimiz gibi geçmedi ama 2023'te bir tık daha yukarı çıkıp önümüzdeki senelerde daha büyük başarılara, madalyalara gitmek istiyoruz."

Tuğçe Canıtez: "Bu genç kadroyla şampiyonaya katılacağımıza inanıyorum"

Milli takımın tecrübeli oyuncularından Tuğçe Canıtez, Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını ifade etti.

İyi bir kadroya sahip olduklarını, önlerindeki Slovenya ve Polonya maçlarından galibiyetle döneceklerini düşündüğünü aktaran Tuğçe, "Hazırlanma sürecimiz kısıtlı ama gerçekten çok istekli, çok genç ve güzel bir kadroya sahibiz. Önce Slovenya'ya gideceğiz, daha sonra gelip İzmit'te Polonya ile karşılaşacağız. Slovenya, senelerdir Avrupa'da giderek yükselen performansı olan bir takım. Şu anda 2 önemli eksikleri var gibi gözüküyor. İnşallah bunu orada avantaja çevirerek döneceğiz. Daha sonra geldiğimizde zaten kendi evimizde taraftarımızla birlikte oynayacağımız çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bu 2 maçı aldıktan sonra inşallah bu güzel ekiple, genç kadroyla Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını kazanacağımızı ve o yolda devam edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarına her zaman katılan bir ülke olduğunu dile getiren 30 yaşındaki basketbolcu, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim birinci hedefimiz. Rakipler çok genç kadroları olan takımlar. Şu anda Slovenya'nın 2 eksiği olduğu için biz onların yanında çok daha deneyimli kalıyoruz. İnşallah bunu gösterebileceğimizi düşünüyorum. Grubu birincilikle bitirip tabii ki çıkabilmek bizim için önemli." diye konuştu.

Milli takımdaki genç basketbolcuların ligde süre almalarının önemine de değinen Tuğçe, şunları kaydetti:

"Kesinlikle bu takımın geleceğini iyi görüyorum, katılmamız halinde orada başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok genç ve istekli bir kadromuz var. Kızlar her şeyini sahaya koyuyor. Türkiye Ligi'nde süre almaları da buna deneyim açısından çok katkı sağlıyor. Bizim çok zamanımız yok, birlikte çok oynama fırsatımız olmadı. Hep birlikte oynadıkça güzel bir enerji oluşturacağımıza ve bununla şampiyonada başarılı olacağımıza inanıyorum."

Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor
Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor
Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor
Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor

Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın milli basketbolcular, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika


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