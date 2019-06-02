Son Dakika Haberleri: Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi
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Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi

1 saat önce

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 58-55 yenildi.

Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi, System.String[]
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 58-55 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İspanya'nın Burgos kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında, ev sahibi ekip karşısında ilk yarısını 28-20 önde tamamladığı maçı 58-55 kaybetti.
Milliler, hazırlık turnuvasındaki ilk maçta Macaristan'ı 66-57 yenmişti.
Ay-yıldızlılar, yarın yurda dönecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:44 Kaynak: AA
basketbol, İspanya, Spor
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